Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 06.10.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы вновь прогремели в понедельник в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В понедельник "Общественное" уже сообщало о взрыве в Харькове.
"В Харькове снова раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.