Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в производстве дронов

ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в области производства беспилотников, сообщил в понедельник премьер королевства Дик Схоф.

Премьер Нидерландов в понедельник находится с рабочим визитом на Украине . Он сообщил, что посетил завод, где реализуется проект по производству беспилотников "Линия дронов".

"Беспилотники играют все большую роль в современной войне. Адаптация к противнику имеет первостепенное значение, и времени на это остается все меньше... Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в области производства беспилотников, поскольку нам есть чему поучиться друг у друга", - написал Схоф в соцсети Х.

Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды подписали соглашения с эстонской компанией-разработчиком робототехники Milrem, нидерландскими компанией по производству беспилотников DeltaQuad и производителем аккумуляторов Tulip Tech для производства оборонной продукции на своем заводе в Борне.

Как отмечается на сайте нидерландского минобороны, производимая на заводе в Борне продукция "укрепит не только вооруженные силы Нидерландов, но и Украины".

В июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро. Сообщалось, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.