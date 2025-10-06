Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в производстве дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 06.10.2025
Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в производстве дронов
Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в производстве дронов
Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в области производства беспилотников, сообщил в понедельник премьер королевства Дик Схоф. РИА Новости, 06.10.2025
Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в области производства БПЛА

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в области производства беспилотников, сообщил в понедельник премьер королевства Дик Схоф.
Премьер Нидерландов в понедельник находится с рабочим визитом на Украине. Он сообщил, что посетил завод, где реализуется проект по производству беспилотников "Линия дронов".
"Беспилотники играют все большую роль в современной войне. Адаптация к противнику имеет первостепенное значение, и времени на это остается все меньше... Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в области производства беспилотников, поскольку нам есть чему поучиться друг у друга", - написал Схоф в соцсети Х.
Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды подписали соглашения с эстонской компанией-разработчиком робототехники Milrem, нидерландскими компанией по производству беспилотников DeltaQuad и производителем аккумуляторов Tulip Tech для производства оборонной продукции на своем заводе в Борне.
Как отмечается на сайте нидерландского минобороны, производимая на заводе в Борне продукция "укрепит не только вооруженные силы Нидерландов, но и Украины".
В июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро. Сообщалось, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи
24 июня, 11:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаРоссияНАТО
 
 
