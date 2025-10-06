https://ria.ru/20251006/ukraina-2046729525.html
СМИ: в Одессе сотрудники военкомата протащили женщин на микроавтобусе
СМИ: в Одессе сотрудники военкомата протащили женщин на микроавтобусе
В Одессе сотрудники ТЦК протащили на автобусе мешавших мобилизации женщин
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе протащили на микроавтобусе женщин, которые пытались их остановить, вероятно, внутри находились насильно мобилизованные мужчины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе
женщины пытались остановить микроавтобус ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы – ред.), в котором, вероятно, находились их мужчины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном изданием видео четыре женщины вцепились руками за открытое окно микроавтобуса, который даже не остановился и протащил женщин несколько метров. Вслед им сигналили проезжающие автомобили.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.