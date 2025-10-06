Глава МИД Польши обсудил с украинским коллегой дело Журавлева

ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский обсуждал с украинским коллегой Андреем Сибигой дело подозреваемого в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева, сообщил сам польский министр на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о позиции по этому делу в целом, глава МИД Польши отметил, что "не посмеет влиять на позицию независимого польского суда".