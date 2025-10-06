Глава МИД Польши обсудил с украинским коллегой дело Журавлева

ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский обсуждал с украинским коллегой Андреем Сибигой дело подозреваемого в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева, сообщил сам польский министр на пресс-конференции.
"Я говорил об этом с министром Сибигой, который заверил меня, что их гражданин получит консульскую помощь", - сказал Сикорский.
Отвечая на вопрос о позиции по этому делу в целом, глава МИД Польши отметил, что "не посмеет влиять на позицию независимого польского суда".
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. На прошлой неделе Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней. По данным польской прокуратуры, немецкая сторона уже направила в Польшу материалы по подозреваемому, необходимые для исполнения европейского ордера на арест.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".