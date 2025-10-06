Украина хочет получить от Словакии пять машин для разминирования

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Словакия впервые после прихода к власти в 2023 году премьер-министра Роберта Фицо передаст Киеву военную помощь — Украина получит пять машин для разминирования Bozena, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов Словакии были прекращены. В апреле 2024 года глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что Словакия продолжит помогать Украине в гуманитарной сфере и системами разминирования, а также продолжит предлагать Киеву реализацию совместных проектов в гражданских сферах.