Украина хочет получить от Словакии пять машин для разминирования
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 06.10.2025 (обновлено: 05:43 07.10.2025)
Украина хочет получить от Словакии пять машин для разминирования
Украина хочет получить от Словакии пять машин для разминирования - РИА Новости, 07.10.2025
Украина хочет получить от Словакии пять машин для разминирования
Словакия впервые после прихода к власти в 2023 году премьер-министра Роберта Фицо передаст Киеву военную помощь — Украина получит пять машин для разминирования... РИА Новости, 07.10.2025
Украина хочет получить от Словакии пять машин для разминирования

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Словакия впервые после прихода к власти в 2023 году премьер-министра Роберта Фицо передаст Киеву военную помощь — Украина получит пять машин для разминирования Bozena, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
"Украина получит пять машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии. Подписали с вице-премьер-министром, министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что словацкая сторона предоставит Украине эти машины, а также инженерную и строительную технику, средства медицинской эвакуации бесплатно.
С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов Словакии были прекращены. В апреле 2024 года глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что Словакия продолжит помогать Украине в гуманитарной сфере и системами разминирования, а также продолжит предлагать Киеву реализацию совместных проектов в гражданских сферах.
В ЕП назвали идею размещения миротворцев на Украине абсурдной
9 марта, 07:26
