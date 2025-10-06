Кабмин Украины одобрил увеличение расходов на ВСУ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Кабмин Украины одобрил изменения в госбюджет на текущий год, чтобы покрыть увеличение расходов на оборону на 317 миллиарда гривен (более 7,6 миллиарда долларов), документ должна будет утвердить Верховная рада, сообщил в понедельник украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Железняк 19 сентября заявлял, что Украина до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Раде с просьбой увеличить военный бюджет на 300 миллиардов гривен (более 7 миллиардов долларов).
"Как и анонсировал, правительство одобрило изменения в бюджет 2025 года, где увеличивают деньги на армию. Дополнительно расходы общего бюджета в этом году предлагается увеличить на 317 миллиарда гривен (более 7,6 миллиарда долларов)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что, согласно утвержденным изменениям, до конца года на оборону направят дополнительно 324,7 миллиарда гривен (7,8 миллиарда долларов). Из которых 202 миллиарда гривен (4,8 миллиарда долларов) направят на денежное обеспечение военнослужащих и 100 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов) - на закупку БПЛА.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
