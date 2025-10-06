Модели с OnlyFans задолжали Украине миллионы долларов, пишут СМИ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Модели с онлайн-платформы OnlyFans задолжали Украине налоги на более чем 380 миллионов гривен (более 9,2 миллионов долларов), сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Также отмечается, что несмотря на запрет на изготовление и распространение контента для взрослых на территории Украины, налоговые органы продолжают взимать с создателей порно налоги за полученные ими доходы, а сама платформа Onlyfans является налогоплательщиком в Украине.