Модели с OnlyFans задолжали Украине миллионы долларов, пишут СМИ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Модели с онлайн-платформы OnlyFans задолжали Украине налоги на более чем 380 миллионов гривен (более 9,2 миллионов долларов), сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
"Начиная с 02.10.2024 года и по состоянию на 01.09.2025 года общая сумма налогового долга, который возник у физических лиц - налоговых резидентов Украины из-за неуплаты налогов с доходов, полученных от Fenix International Ltd (компания — владелец платформы Onlyfans) в течение 2020-2022 годов составляет 384,7 млн гривен", - говорится в материале.
Также отмечается, что несмотря на запрет на изготовление и распространение контента для взрослых на территории Украины, налоговые органы продолжают взимать с создателей порно налоги за полученные ими доходы, а сама платформа Onlyfans является налогоплательщиком в Украине.
OnlyFans — онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.