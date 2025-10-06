На Украине заблокировали YouTube-каналы экс-кандидатов в президенты

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Центр противодействия дезинформации Украины сообщил в понедельник, что на территории страны заблокированы YouTube-каналы экс-кандидатов в президенты страны и экс-депутатов Верховной рады Евгения Мураева и Геннадия Балашова за пророссийскую позицию.
Мураев был депутатом Рады VII созыва и VIII созывов. Он также был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. Балашов украинский парламентарий III созыва, в 2019 году от своей партии "5.10" зарегистрировался кандидатом на выборах президента, на которых занял 14-е место с результатом 0,17%.
"YouTube заблокировал два канала подсанкционного политика Евгения Мураева, а также новый канал бывшего депутата Украины Геннадия Балашова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
Эти каналы заблокированы, как утверждается, из-за пророссийской позиции экс-депутатов.
В отношении обоих лиц введены санкции Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Мураев также обвиняется в госизмене. Против Балашова также заведено уголовное дело, однако по какой статье, не указывается.