На Украине заблокировали YouTube-каналы экс-кандидатов в президенты

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Центр противодействия дезинформации Украины сообщил в понедельник, что на территории страны заблокированы YouTube-каналы экс-кандидатов в президенты страны и экс-депутатов Верховной рады Евгения Мураева и Геннадия Балашова за пророссийскую позицию.