На Украине заблокировали YouTube-каналы экс-кандидатов в президенты - РИА Новости, 06.10.2025
17:32 06.10.2025
На Украине заблокировали YouTube-каналы экс-кандидатов в президенты
Центр противодействия дезинформации Украины сообщил в понедельник, что на территории страны заблокированы YouTube-каналы экс-кандидатов в президенты страны и...
в мире
украина
геннадий балашов
александр вилкул
верховная рада украины
youtube
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
в мире, украина, геннадий балашов, александр вилкул, верховная рада украины, youtube, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Геннадий Балашов, Александр Вилкул, Верховная Рада Украины, YouTube, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине заблокировали YouTube-каналы экс-кандидатов в президенты

На Украине заблокировали YouTube-каналы Мураева и Балашова

© Фото : tov_sergeant Евгений Мураев
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : tov_sergeant
Евгений Мураев. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Центр противодействия дезинформации Украины сообщил в понедельник, что на территории страны заблокированы YouTube-каналы экс-кандидатов в президенты страны и экс-депутатов Верховной рады Евгения Мураева и Геннадия Балашова за пророссийскую позицию.
Мураев был депутатом Рады VII созыва и VIII созывов. Он также был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. Балашов украинский парламентарий III созыва, в 2019 году от своей партии "5.10" зарегистрировался кандидатом на выборах президента, на которых занял 14-е место с результатом 0,17%.
"YouTube заблокировал два канала подсанкционного политика Евгения Мураева, а также новый канал бывшего депутата Украины Геннадия Балашова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
Эти каналы заблокированы, как утверждается, из-за пророссийской позиции экс-депутатов.
В отношении обоих лиц введены санкции Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Мураев также обвиняется в госизмене. Против Балашова также заведено уголовное дело, однако по какой статье, не указывается.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
"Состояние усугубляется". Депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
27 сентября, 15:44
 
В миреУкраинаГеннадий БалашовАлександр ВилкулВерховная Рада УкраиныYouTubeСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
