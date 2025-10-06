Рейтинг@Mail.ru
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО - РИА Новости, 06.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 06.10.2025 (обновлено: 18:11 06.10.2025)
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО - РИА Новости, 06.10.2025
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО
Украинцы во время конфликта с Россией живут припеваючи, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию "Главком". РИА Новости, 06.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО

Глава Николаевской ОВА Ким назвал "кайфовой" жизнь украинцев в военное время

© AP Photo / Alex BabenkoНабережная Днепра в Киеве
Набережная Днепра в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Набережная Днепра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинцы во время конфликта с Россией живут припеваючи, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию "Главком".
"Сравните, как живут во время войны в Афганистане, Йемене или Палестине. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны", — заявил он.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Где Украина?" В Раде сделали заявление на фоне событий в зоне СВО
Вчера, 15:29
При этом, по мнению Кима, существует большой разрыв между жизнью у линии фронта и в глубоком тылу и пропасть между ними только растет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители ТЦК, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. При этом мужчины призывного возраста на Украине пытаются отбиваться от насильственной мобилизации: бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся дома и не выходят на улицу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
NYT посчитала, сколько переплатила Украина на закупках оружия
Вчера, 14:11
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
