"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО

При этом, по мнению Кима, существует большой разрыв между жизнью у линии фронта и в глубоком тылу и пропасть между ними только растет.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители ТЦК, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. При этом мужчины призывного возраста на Украине пытаются отбиваться от насильственной мобилизации: бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся дома и не выходят на улицу.