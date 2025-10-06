https://ria.ru/20251006/ukraina-2046674673.html
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО - РИА Новости, 06.10.2025
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО
Украинцы во время конфликта с Россией живут припеваючи, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию "Главком". РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T16:50:00+03:00
2025-10-06T16:50:00+03:00
2025-10-06T18:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046691418_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_5d5e0bc89cc22037529efd331f85201e.jpg
https://ria.ru/20251006/ukraina-2046657488.html
https://ria.ru/20251006/ukraina-2046636278.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046691418_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_d9140733ced2763f63c1aa37e7571df1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО
Глава Николаевской ОВА Ким назвал "кайфовой" жизнь украинцев в военное время
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинцы во время конфликта с Россией живут припеваючи, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию "Главком".
"Сравните, как живут во время войны в Афганистане
, Йемене
или Палестине
. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны", — заявил он.
При этом, по мнению Кима, существует большой разрыв между жизнью у линии фронта и в глубоком тылу и пропасть между ними только растет.
На Украине
с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители ТЦК, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. При этом мужчины призывного возраста на Украине пытаются отбиваться от насильственной мобилизации: бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся дома и не выходят на улицу.