Киев продолжает получать системы ПВО за счет взносов ЕС, заявил Зеленский
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 06.10.2025
Киев продолжает получать системы ПВО за счет взносов ЕС, заявил Зеленский
Украина продолжает получать комплексы Patriot, NASAMS, IRIS-T и Hawk благодаря взносам Нидерландов, Германии, Канады, Швеции, Дании, Норвегии и при поддержке... РИА Новости, 06.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нидерланды
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
украина
россия
нидерланды
в мире, украина, россия, нидерланды, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украина продолжает получать комплексы Patriot, NASAMS, IRIS-T и Hawk благодаря взносам Нидерландов, Германии, Канады, Швеции, Дании, Норвегии и при поддержке балтийских стран, заявил Владимир Зеленский.
"Наша защита от ракет - ПВО, в первую очередь, Patriot, NASAMS в большей степени мы покупаем у США. Тут зависит все от наполнения коридора PURL, от программы по которой мы закупаем ПВО у США. Тут есть очень ответственные страны.... это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия - это основные страны, кто дал средства на эту программу", - сказал Зеленский в видеозаписи, опубликованном в Telegram-канале Новости.Live.
По его словам, закупки ПВО для ВСУ обеспечиваются за счет взносов балтийских стран, чьи взносы в сравнении в вышеперечисленными странными небольшие. Зеленский подчеркнул, что заполнение международного коридора PURL остается ключевым фактором для новых поставок, в связи с чем Киев начал переговоры относительно "второго круга" финансирования.
"Американцы ничего не заблокировали, поставки на Украину продолжаются. Второе, у нас есть поставки систем ПВО - тут и Hawk, IRIS-T, NASAMS, Patriot - системы мы получаем. Американцы разблокировали возможности закупки Patriot не только ракет, но и систем. Вопрос исключительно в деньгах", - резюмировал Зеленский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
WSJ раскрыла, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие
17 июня, 08:51
 
