МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Последствия противостояния России с Западом нанесут сокрушительный удар по Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram‑канале.
"Войну между Западом и Россией можно избежать только в одном случае — если на Украине будет устранен нынешний режим, а политика страны будет направлена в совершенно ином направлении. <…> Если же этого не произойдет, вероятность большой войны крайне высока. И тогда остается задать один вопрос: где в этой войне окажется Украина?" — написал он.
Дмитрук добавил, что ответ на этот вопрос очевиден, поскольку масштабная война еще не началась, а "Украина уже переживает страшные последствия".
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.