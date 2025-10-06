Рейтинг@Mail.ru
"Где Украина?" В Раде сделали заявление на фоне событий в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 06.10.2025 (обновлено: 15:32 06.10.2025)
"Где Украина?" В Раде сделали заявление на фоне событий в зоне СВО
"Где Украина?" В Раде сделали заявление на фоне событий в зоне СВО - РИА Новости, 06.10.2025
"Где Украина?" В Раде сделали заявление на фоне событий в зоне СВО
Последствия противостояния России с Западом нанесут сокрушительный удар по Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram‑канале. РИА Новости, 06.10.2025
"Где Украина?" В Раде сделали заявление на фоне событий в зоне СВО

Дмитрук: последствия конфликта между Россией и Западом уничтожат Украину

© AP Photo / Francisco Seco Могилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Последствия противостояния России с Западом нанесут сокрушительный удар по Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram‑канале.
"Войну между Западом и Россией можно избежать только в одном случае — если на Украине будет устранен нынешний режим, а политика страны будет направлена в совершенно ином направлении. <…> Если же этого не произойдет, вероятность большой войны крайне высока. И тогда остается задать один вопрос: где в этой войне окажется Украина?" — написал он.
Дмитрук добавил, что ответ на этот вопрос очевиден, поскольку масштабная война еще не началась, а "Украина уже переживает страшные последствия".
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Специальная военная операция на Украине В мире Украина Россия Москва Артем Дмитрук Сергей Лавров Верховная Рада Украины
 
 
