Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обратилась в ООН из-за антицерковной политики Украины - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:48 06.10.2025 (обновлено: 14:51 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/ukraina-2046648453.html
Москалькова обратилась в ООН из-за антицерковной политики Украины
Москалькова обратилась в ООН из-за антицерковной политики Украины - РИА Новости, 06.10.2025
Москалькова обратилась в ООН из-за антицерковной политики Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:48:00+03:00
2025-10-06T14:51:00+03:00
украина
религия
в мире
татьяна москалькова
оон
украинская православная церковь
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:178:2716:1705_1920x0_80_0_0_47ea5ec826a0eb15db477253cec00f3e.jpg
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045831174.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_8542f21010ce9f59cf9a070b5642eba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, татьяна москалькова, оон, украинская православная церковь, россия, киев
Украина, Религия, В мире, Татьяна Москалькова, ООН, Украинская православная церковь, Россия, Киев
Москалькова обратилась в ООН из-за антицерковной политики Украины

Москалькова обратилась в ООН из-за украинской политики по отношению к УПЦ

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с антицерковной политикой на Украине, в том числе назначением судебного заседания о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.
Киеве назначено судебное заседание по делу о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви... Обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Международное сообщество должно осудить дискриминацию людей по религиозному признаку, антицерковную политику на Украине, попытки, по сути, перечеркнуть тысячелетнее духовно-культурное наследие целого народа", - написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова назвала назначение слушаний по делу о прекращении деятельности Киевской митрополии очередным актом варварства, религиозной дискриминации и мракобеси
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
МИД не надеется, что в Киеве прислушаются к словам в защиту УПЦ
2 октября, 13:05
 
РелигияУкраинаВ миреТатьяна МоскальковаООНУкраинская православная церковьРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала