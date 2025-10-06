Москалькова обратилась в ООН из-за антицерковной политики Украины

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с антицерковной политикой на Украине, в том числе назначением судебного заседания о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.