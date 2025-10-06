Москалькова обратилась в ООН из-за антицерковной политики Украины

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с антицерковной политикой на Украине, в том числе назначением судебного заседания о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.
"В Киеве назначено судебное заседание по делу о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви... Обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Международное сообщество должно осудить дискриминацию людей по религиозному признаку, антицерковную политику на Украине, попытки, по сути, перечеркнуть тысячелетнее духовно-культурное наследие целого народа", - написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова назвала назначение слушаний по делу о прекращении деятельности Киевской митрополии очередным актом варварства, религиозной дискриминации и мракобеси
