На Украине чиновника будут судить за снятие с учета 17 призывников
На Украине чиновника будут судить за снятие с учета 17 призывников - РИА Новости, 06.10.2025
На Украине чиновника будут судить за снятие с учета 17 призывников
6 окт
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сотрудник одного из военкоматов Днепропетровска на Украине предстанет перед судом за снятие с воинского учета 17 мужчин, включая родного брата, сообщает государственное бюро расследований страны.
По версии следствия, чиновник воспользовался служебным положением для внесения ложных данных в реестр призывников, что позволило 17 лицам, среди которых его родной брат, избежать мобилизационных мероприятий.
"Перед судом предстанет военнослужащий ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) из Днепра
(Днепропетровска
- ред.), который безосновательно "списал" с учета 17 призывников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро.
Уточняется, что подозреваемый с помощью электронной цифровой подписи вносил изменения в реестры, приписывая военнообязанным "клиентам" диагноз о негодности к военной службе. Несколько человек, после использования этой схемы, выехали за пределы Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.