Рейтинг@Mail.ru
На Украине чиновника будут судить за снятие с учета 17 призывников - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/ukraina-2046644876.html
На Украине чиновника будут судить за снятие с учета 17 призывников
На Украине чиновника будут судить за снятие с учета 17 призывников - РИА Новости, 06.10.2025
На Украине чиновника будут судить за снятие с учета 17 призывников
Сотрудник одного из военкоматов Днепропетровска на Украине предстанет перед судом за снятие с воинского учета 17 мужчин, включая родного брата, сообщает... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:32:00+03:00
2025-10-06T14:32:00+03:00
в мире
украина
днепропетровск
днепр (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751369045_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b609d27a076e72e37142871a029ac276.jpg
https://ria.ru/20251005/kot-2046495223.html
украина
днепропетровск
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751369045_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_688571eb928d1f9892427ee88531c074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровск, днепр (река)
В мире, Украина, Днепропетровск, Днепр (река)
На Украине чиновника будут судить за снятие с учета 17 призывников

На Украине сотрудника военкомата обвинили в списании с учета 17 призывников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Национальной гвардии Украины у здания Конституционного суда в Киеве
Сотрудники Национальной гвардии Украины у здания Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники Национальной гвардии Украины у здания Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сотрудник одного из военкоматов Днепропетровска на Украине предстанет перед судом за снятие с воинского учета 17 мужчин, включая родного брата, сообщает государственное бюро расследований страны.
По версии следствия, чиновник воспользовался служебным положением для внесения ложных данных в реестр призывников, что позволило 17 лицам, среди которых его родной брат, избежать мобилизационных мероприятий.
"Перед судом предстанет военнослужащий ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) из Днепра (Днепропетровска - ред.), который безосновательно "списал" с учета 17 призывников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро.
Уточняется, что подозреваемый с помощью электронной цифровой подписи вносил изменения в реестры, приписывая военнообязанным "клиентам" диагноз о негодности к военной службе. Несколько человек, после использования этой схемы, выехали за пределы Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В Киевской области мобилизовали кота - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
На Украине "мобилизовали" кота
5 октября, 14:57
 
В миреУкраинаДнепропетровскДнепр (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала