NYT посчитала, сколько переплатила Украина на закупках оружия

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украина примерно за год потратила дополнительно как минимум 129 миллионов долларов из-за того, что заключила контракты на поставки оружия и техники не с подрядчиком, предложившим самые низкие цены, сообщает газета New York Times со ссылкой на аудиторов.
Как отмечает издание, украинские правительственные аудиторы, изучившие закупки Киева с начала 2024 года до марта 2025 года, не обвинили власти в хищении средств, хотя некоторые контракты были направлены правоохранительным ведомствам для проведения дополнительной оценки.
На Украине растратили средства на дрова для ВСУ
29 апреля, 16:56
"Однако... десятки контрактов на поставку артиллерийских снарядов, беспилотников и другого вооружения не были предоставлены компаниям, которые предлагали самые низкие цены. Разница между предложениями по низким ценам и контрактами, которые были заключены... составляет по меньшей мере... 129 миллионов долларов", - говорится в публикации.
По словам бывшего советника агентства по закупкам минобороны Украины, переплаты осуществляются по неизвестным причинам и без должного основания. В агентстве в свою очередь указали на, что сделки по более низким ценам иногда отвергаются из-за того, что компании не поставляют продукцию нужного качества в рамках заявленных временных рамок.
Впрочем, по данным газеты, проверки выявили, что некоторые контракты не были реализованы в полной мере, а иногда они заключались с компаниями без проверки пригодности их производственных мощностей.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.