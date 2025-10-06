NYT посчитала, сколько переплатила Украина на закупках оружия

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украина примерно за год потратила дополнительно как минимум 129 миллионов долларов из-за того, что заключила контракты на поставки оружия и техники не с подрядчиком, предложившим самые низкие цены, сообщает газета New York Times со ссылкой на аудиторов.

Как отмечает издание, украинские правительственные аудиторы, изучившие закупки Киева с начала 2024 года до марта 2025 года, не обвинили власти в хищении средств, хотя некоторые контракты были направлены правоохранительным ведомствам для проведения дополнительной оценки.

"Однако... десятки контрактов на поставку артиллерийских снарядов, беспилотников и другого вооружения не были предоставлены компаниям, которые предлагали самые низкие цены. Разница между предложениями по низким ценам и контрактами, которые были заключены... составляет по меньшей мере... 129 миллионов долларов", - говорится в публикации.

По словам бывшего советника агентства по закупкам минобороны Украины, переплаты осуществляются по неизвестным причинам и без должного основания. В агентстве в свою очередь указали на, что сделки по более низким ценам иногда отвергаются из-за того, что компании не поставляют продукцию нужного качества в рамках заявленных временных рамок.

Впрочем, по данным газеты, проверки выявили, что некоторые контракты не были реализованы в полной мере, а иногда они заключались с компаниями без проверки пригодности их производственных мощностей.