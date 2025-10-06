https://ria.ru/20251006/ukraina-2046598782.html
Флаги Украины вернули на здание мэрии Парижа
2025-10-06T11:53:00+03:00
в мире
франция
париж
палестина
ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Флаги Украины, которые недавно были сняты с мэрии Парижа, вернули на здание городской администрации, передает корреспондент РИА Новости.
Теперь украинские флаги вновь вывешены на главном фасаде парижской администрации, наравне с флагами Франции
. Чуть повыше развеваются еще два больших флага - французский и европейский.
Ранее украинские флаги, висевшие на мэрии Парижа
с 2022 года, пропали на фоне споров по поводу размещения на государственных учреждениях флагов Палестины
после официального признания Парижем палестинского государства 22 сентября. Такую идею предложил лидер французской Соцпартии Оливье Фор, в итоге этому призыву последовали мэрии около 100 городов. Помимо этого, ранее на мэрии Ниццы
с октября 2023 по июнь 2025 года был вывешен флаг Израиля
.
Однако власти Франции резко высказались против таких действий. Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо заявил, что единственный флаг, который он хочет видеть на зданиях мэрий, - это флаг Франции. Само министерство также потребовало от глав регионов и департаментов обращаться в суд, если городские власти будут отказываться снимать палестинские флаги. В результате администрацию одного из городов столичного региона даже обязали ежедневно выплачивать штраф в размере 150 евро, пока с ее здания не спустят флаг Палестины.