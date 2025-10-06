Рейтинг@Mail.ru
11:53 06.10.2025 (обновлено: 14:28 06.10.2025)
Флаги Украины вернули на здание мэрии Парижа
Флаги Украины, которые недавно были сняты с мэрии Парижа, вернули на здание городской администрации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2025
ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Флаги Украины, которые недавно были сняты с мэрии Парижа, вернули на здание городской администрации, передает корреспондент РИА Новости.
Теперь украинские флаги вновь вывешены на главном фасаде парижской администрации, наравне с флагами Франции. Чуть повыше развеваются еще два больших флага - французский и европейский.
Ранее украинские флаги, висевшие на мэрии Парижа с 2022 года, пропали на фоне споров по поводу размещения на государственных учреждениях флагов Палестины после официального признания Парижем палестинского государства 22 сентября. Такую идею предложил лидер французской Соцпартии Оливье Фор, в итоге этому призыву последовали мэрии около 100 городов. Помимо этого, ранее на мэрии Ниццы с октября 2023 по июнь 2025 года был вывешен флаг Израиля.
Однако власти Франции резко высказались против таких действий. Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо заявил, что единственный флаг, который он хочет видеть на зданиях мэрий, - это флаг Франции. Само министерство также потребовало от глав регионов и департаментов обращаться в суд, если городские власти будут отказываться снимать палестинские флаги. В результате администрацию одного из городов столичного региона даже обязали ежедневно выплачивать штраф в размере 150 евро, пока с ее здания не спустят флаг Палестины.
В польском городе Бяла-Подляска с мэрии сняли украинский флаг - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Польше сорвали флаг Украины со здания мэрии
1 мая, 16:14
 
