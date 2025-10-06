https://ria.ru/20251006/ukraina-2046573934.html
В Черниговской области поврежден энергообъект
В Черниговской области поврежден энергообъект - РИА Новости, 06.10.2025
В Черниговской области поврежден энергообъект
Энергетический объект поврежден в Черниговской области на севере Украины, сообщили в компании "Черниговоблэнерго". РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:09:00+03:00
2025-10-06T09:09:00+03:00
2025-10-06T09:27:00+03:00
в мире
россия
черниговская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
https://ria.ru/20251006/kot-2046572499.html
россия
черниговская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_40:116:1024:854_1920x0_80_0_0_cfeb9ccaceb40b71d1320816537d8118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черниговская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Черниговская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области поврежден энергообъект
В районе города Ичня в Черниговской области поврежден энергообъект