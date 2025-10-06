Рейтинг@Mail.ru
Украина нарушает конвенцию против наемничества, заявил колумбийский юрист - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/ukraina-2046565954.html
Украина нарушает конвенцию против наемничества, заявил колумбийский юрист
Украина нарушает конвенцию против наемничества, заявил колумбийский юрист - РИА Новости, 06.10.2025
Украина нарушает конвенцию против наемничества, заявил колумбийский юрист
Украина является нарушителем конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, заявил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T07:16:00+03:00
2025-10-06T07:16:00+03:00
в мире
украина
колумбия
киев
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20250920/naemniki-2043126686.html
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038419400.html
украина
колумбия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, колумбия, киев, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), оон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Колумбия, Киев, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), ООН, Вооруженные силы Украины
Украина нарушает конвенцию против наемничества, заявил колумбийский юрист

Юрист Санчес: Украина нарушает конвенцию против наемничества

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украина является нарушителем конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, заявил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой конвенции Марио Уруэнья Санчес.
Украина ратифицировала международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников в 1993 году.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Колумбии заявили, что ВСУ не дают наемникам покинуть Украину
20 сентября, 07:08
"Очевидным образом Украина нарушает конвенцию", - сказал Санчес.
Он уточнил, что Киев попустительствует наемничеству, поощряет его, финансирует вербовку наемников и обеспечивает их подготовку на украинской территории, тем самым нарушая свои международные обязательства как государства-участника конвенции.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Глава МИД Колумбии призвала бороться с вербовщиками в наемники
29 августа, 21:16
 
В миреУкраинаКолумбияКиевГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )ООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала