"Выиграть время": в Киеве обратились к Зеленскому после инцидента с БПЛА
"Выиграть время": в Киеве обратились к Зеленскому после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 06.10.2025
"Выиграть время": в Киеве обратились к Зеленскому после инцидента с БПЛА
Рост инцидентов с беспилотниками вынудит европейские страны заботиться о собственной безопасности в ущерб военной помощи Киеву, такое мнение высказал бывший...
2025-10-06T05:46:00+03:00
2025-10-06T05:46:00+03:00
2025-10-06T05:46:00+03:00
2025
"Выиграть время": в Киеве обратились к Зеленскому после инцидента с БПЛА
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Рост инцидентов с беспилотниками вынудит европейские страны заботиться о собственной безопасности в ущерб военной помощи Киеву, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"То, что Зеленский стал нерукопожатным, уже очевидно. Потому что у них (Европейцев. — Прим. Ред.) свои проблемы. Когда у тебя в Баварии
в Мюнхене
не работает аэропорт и нужно ставить десятки раскладушек для людей, то уж, извини, но помощи не будет. Своим нужнее", — сказал он.
По словам эксперта, Германия
столкнулась с политическим кризисом, вызванным неспособностью реагировать на внешние угрозы, такие как нарушения воздушного пространства страны неизвестными БПЛА.
"Там сейчас полный завал. Этим людям (Правительству Германии. — Прим. Ред.) надо просто сейчас выиграть время. Они некомпетентные, они беспомощны, они не могут защитить граждан Германии. Какая им Украина
?", — задался вопросом Соскин
.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. БПЛА, согласно сообщению газеты Bild
, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.
Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.