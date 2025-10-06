Рейтинг@Mail.ru
"Выиграть время": в Киеве обратились к Зеленскому после инцидента с БПЛА
05:46 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/ukraina-2046562283.html
"Выиграть время": в Киеве обратились к Зеленскому после инцидента с БПЛА
"Выиграть время": в Киеве обратились к Зеленскому после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 06.10.2025
"Выиграть время": в Киеве обратились к Зеленскому после инцидента с БПЛА
Рост инцидентов с беспилотниками вынудит европейские страны заботиться о собственной безопасности в ущерб военной помощи Киеву, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:46:00+03:00
2025-10-06T05:46:00+03:00
в мире
германия
мюнхен
киев
леонид кучма
олег соскин
bild
https://ria.ru/20251005/ukraina-2046543209.html
https://ria.ru/20251005/zelenskiy-2046508796.html
https://ria.ru/20251005/zelenskiy-2046459771.html
германия
мюнхен
киев
в мире, германия, мюнхен, киев, леонид кучма, олег соскин, bild
В мире, Германия, Мюнхен, Киев, Леонид Кучма, Олег Соскин, Bild
"Выиграть время": в Киеве обратились к Зеленскому после инцидента с БПЛА

Соскин: рост инцидентов с БПЛА в Европе ослабит желание помогать Киеву

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Рост инцидентов с беспилотниками вынудит европейские страны заботиться о собственной безопасности в ущерб военной помощи Киеву, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"То, что Зеленский стал нерукопожатным, уже очевидно. Потому что у них (Европейцев. — Прим. Ред.) свои проблемы. Когда у тебя в Баварии в Мюнхене не работает аэропорт и нужно ставить десятки раскладушек для людей, то уж, извини, но помощи не будет. Своим нужнее", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Офис Зеленского пытается монополизировать поставки БПЛА армии
Вчера, 22:14
По словам эксперта, Германия столкнулась с политическим кризисом, вызванным неспособностью реагировать на внешние угрозы, такие как нарушения воздушного пространства страны неизвестными БПЛА.
"Там сейчас полный завал. Этим людям (Правительству Германии. — Прим. Ред.) надо просто сейчас выиграть время. Они некомпетентные, они беспомощны, они не могут защитить граждан Германии. Какая им Украина?", — задался вопросом Соскин.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. БПЛА, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
СМИ сообщили об истерике Зеленского из-за российских ударов по Украине
Вчера, 16:50
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.
Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
У Зеленского большое горе: чехи продали козла
Вчера, 09:01
 
В миреГерманияМюнхенКиевЛеонид КучмаОлег СоскинBild
 
 
