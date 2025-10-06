"Выиграть время": в Киеве обратились к Зеленскому после инцидента с БПЛА

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Рост инцидентов с беспилотниками вынудит европейские страны заботиться о собственной безопасности в ущерб военной помощи Киеву, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

"То, что Зеленский стал нерукопожатным, уже очевидно. Потому что у них (Европейцев. — Прим. Ред.) свои проблемы. Когда у тебя в Баварии Мюнхене не работает аэропорт и нужно ставить десятки раскладушек для людей, то уж, извини, но помощи не будет. Своим нужнее", — сказал он.

По словам эксперта, Германия столкнулась с политическим кризисом, вызванным неспособностью реагировать на внешние угрозы, такие как нарушения воздушного пространства страны неизвестными БПЛА.

"Там сейчас полный завал. Этим людям (Правительству Германии. — Прим. Ред.) надо просто сейчас выиграть время. Они некомпетентные, они беспомощны, они не могут защитить граждан Германии. Какая им Украина ?", — задался вопросом Соскин

Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. БПЛА, согласно сообщению газеты Bild , якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.

В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.