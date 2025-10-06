Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 06.10.2025 (обновлено: 12:42 06.10.2025)
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
Российские войска ударили по энергетическим объектам, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.10.2025
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине

ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские войска ударили по энергетическим объектам, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Нанесено поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", — говорится в сводке.
При ударах задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию.
Всего с начала СВО российская армия уничтожила:
  • 667 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 88 529 беспилотных летательных аппаратов;
  • 631 зенитный ракетный комплекс;
  • 25 377 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1593 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 30 215 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 43 288 единиц специальной военной автомобильной техники.
