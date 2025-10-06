ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские войска ударили по энергетическим объектам, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Нанесено поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", — говорится в сводке.
При ударах задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию.
Всего с начала СВО российская армия уничтожила:
- 667 самолетов;
- 283 вертолета;
- 88 529 беспилотных летательных аппаратов;
- 631 зенитный ракетный комплекс;
- 25 377 танков и других боевых бронированных машин;
- 1593 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 30 215 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 43 288 единиц специальной военной автомобильной техники.
