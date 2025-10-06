https://ria.ru/20251006/udar-2046583470.html
ВСУ нанесли 83 удара по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 83 удара по Херсонской области за сутки
За сутки ВСУ нанесли 83 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 06.10.2025
