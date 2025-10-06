https://ria.ru/20251006/uchiteli-2046593392.html
Названы фразы, которые чаще всего произносят учителя
Названы фразы, которые чаще всего произносят учителя - РИА Новости, 06.10.2025
Названы фразы, которые чаще всего произносят учителя
Фраза "Дверь открыта, я все слышу", по мнению учеников, чаще всего произносится педагогами в российских школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK со... РИА Новости, 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Фраза "Дверь открыта, я все слышу", по мнению учеников, чаще всего произносится педагогами в российских школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK со ссылкой на опрос образовательной платформы "Сферум".
"Более 30% учеников слышат от своих педагогов: "Дверь открыта, я все слышу". И именно эта фраза, согласно опросу, произносится чаще всего, а вовсе не "Звонок для учителя", - говорится в сообщении.
Кроме того, более 10% учащихся рассказали, что чаще всего учителя говорят им: "Оценку тоже пополам?" или "Маленькая проверочная работа", 7% вспомнили такое высказывание, как "Я смотрю, тут лес рук", 6% – "Что вас так развеселило?" или "Достаем двойные листочки", а 5% – "Кто шуршит на уроке?".
Сами за собой учителя чаще всего замечают фразу: "Никто не хочет отвечать? Тогда иду по списку!". Об этом рассказали свыше 18% опрошенных педагогов. При этом 17% наиболее часто говорят: "Кто сделал задание, может заниматься своими делами, только тихо" или "По коридору не бегать", 14% учителей называют своим коронным высказыванием – "Лес рук".
Опрос проводился в период с 29 сентября по 5 октября 2025 года. В нем приняли участие почти 1 тысяча российских педагогов и более 6 тысяч детей.