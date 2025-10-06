Названы фразы, которые чаще всего произносят учителя

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Фраза "Дверь открыта, я все слышу", по мнению учеников, чаще всего произносится педагогами в российских школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK со ссылкой на опрос образовательной платформы "Сферум".

"Более 30% учеников слышат от своих педагогов: "Дверь открыта, я все слышу". И именно эта фраза, согласно опросу, произносится чаще всего, а вовсе не "Звонок для учителя", - говорится в сообщении.

Кроме того, более 10% учащихся рассказали, что чаще всего учителя говорят им: "Оценку тоже пополам?" или "Маленькая проверочная работа", 7% вспомнили такое высказывание, как "Я смотрю, тут лес рук", 6% – "Что вас так развеселило?" или "Достаем двойные листочки", а 5% – "Кто шуршит на уроке?".

Сами за собой учителя чаще всего замечают фразу: "Никто не хочет отвечать? Тогда иду по списку!". Об этом рассказали свыше 18% опрошенных педагогов. При этом 17% наиболее часто говорят: "Кто сделал задание, может заниматься своими делами, только тихо" или "По коридору не бегать", 14% учителей называют своим коронным высказыванием – "Лес рук".