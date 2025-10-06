https://ria.ru/20251006/tysjachi-2046683832.html
Более 445 тысяч человек в мире в 2025 году заразились лихорадкой чикунгунья, которую переносят комары, 155 человек скончались, сообщила Всемирная организация...
Более 445 тысяч человек в мире заразились лихорадкой чикунгунья за 2025 год
Более 150 человек умерли от лихорадки чикунгунья за 2025 год
ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости. Более 445 тысяч человек в мире в 2025 году заразились лихорадкой чикунгунья, которую переносят комары, 155 человек скончались, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
В 2025 году ВОЗ
зафиксировала новую волну лихорадки чикунгунья в ряде стран, в том числе там, где в последние годы не регистрировалось значительное число случаев заболевания. Учитывая продолжающиеся вспышки заболевания, потенциал дальнейшего распространения вируса остается значительным, подчеркнули в организации.
"С 1 января по 30 сентября 2025 года в 40 странах мира было зарегистрировано в общей сложности 445 271 предполагаемый и подтверждённый случай и 155 случаев смерти", - сообщили в ВОЗ.
Популяции комаров Aedes aegypti, передающих вирус, обитают в 27 регионах мира. Однако в других странах сформировались популяции комаров Aedes albopictus, которые также могут передавать вирус, при этом некоторые мутации вируса передаются чаще, отметили в ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что присутствие этих переносчиков представляет постоянную угрозу занесения и распространения вируса чикунгуньи в ранее незатронутые районы. Распространение этого вируса обусловлено в том числе расширением ареала комаров рода Aedes, связанного с их перевозками на транспорте, изменением климата, стихийной урбанизацией, неэффективным управлением водными ресурсами и ослаблением надзора за переносчиками заболевания, отметили в организации.
Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном болезнь переносят комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки
, Индии
, Юго-Восточной Азии
и островов Индийского океана
, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика
и Гватемала
.