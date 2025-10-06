В центре Стамбула застрелили адвоката

СТАМБУЛ, 6 окт – РИА Новости. Турецкого адвоката Сердара Октема застрелили в понедельник в центре Стамбула, задержаны пять подозреваемых, сообщило министерство внутренних дел Турции.

"Адвокат Сердар Октем стал жертвой вооруженного нападения в районе Шишли, когда стоял в пробке в автомобиле. Октем скончался в больнице, в которую его госпитализировали. Пятеро подозреваемых в связи с инцидентом задержаны нашими органами безопасности", - говорится в пресс-релизе ведомства.