В центре Стамбула застрелили адвоката
Турецкого адвоката Сердара Октема застрелили в понедельник в центре Стамбула, задержаны пять подозреваемых, сообщило министерство внутренних дел Турции.
В центре Стамбула застрелили адвоката
СТАМБУЛ, 6 окт – РИА Новости. Турецкого адвоката Сердара Октема застрелили в понедельник в центре Стамбула, задержаны пять подозреваемых, сообщило министерство внутренних дел Турции.
"Адвокат Сердар Октем стал жертвой вооруженного нападения в районе Шишли, когда стоял в пробке в автомобиле. Октем скончался в больнице, в которую его госпитализировали. Пятеро подозреваемых в связи с инцидентом задержаны нашими органами безопасности", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Адвокату поступали угрозы от одной из крупных ОПГ, поэтому губернатор Стамбула
Давут Гюль распорядился выделить ему охрану, соответствующий указ опубликовал телеканал AHaber.
По данным канала, к автомобилю адвоката подъехали киллеры в масках на двух мотоциклах. Полиция обнаружила большое количество пистолетов, длинноствольного оружия и стреляных гильз.
Октем был фигурантом расследования убийства лидера турецкой националистической молодежной организации "Серые волки
" Синана Атеша.