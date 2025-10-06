Рейтинг@Mail.ru
В центре Стамбула застрелили адвоката - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/turtsiya-2046726273.html
В центре Стамбула застрелили адвоката
В центре Стамбула застрелили адвоката - РИА Новости, 06.10.2025
В центре Стамбула застрелили адвоката
Турецкого адвоката Сердара Октема застрелили в понедельник в центре Стамбула, задержаны пять подозреваемых, сообщило министерство внутренних дел Турции. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T21:51:00+03:00
2025-10-06T21:51:00+03:00
в мире
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017042408_0:13:2658:1508_1920x0_80_0_0_8f890934b43ce83d5204e0151dd2ba4a.jpg
https://ria.ru/20250504/napadenie-2014874363.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017042408_138:0:2550:1809_1920x0_80_0_0_002d4299fc2e2b8cccfa93a34090d275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
В центре Стамбула застрелили адвоката

В центре Стамбула застрелили адвоката Октема, полиция задержала 5 подозреваемых

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТурецкая полиция
Турецкая полиция - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Турецкая полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 6 окт – РИА Новости. Турецкого адвоката Сердара Октема застрелили в понедельник в центре Стамбула, задержаны пять подозреваемых, сообщило министерство внутренних дел Турции.
"Адвокат Сердар Октем стал жертвой вооруженного нападения в районе Шишли, когда стоял в пробке в автомобиле. Октем скончался в больнице, в которую его госпитализировали. Пятеро подозреваемых в связи с инцидентом задержаны нашими органами безопасности", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Адвокату поступали угрозы от одной из крупных ОПГ, поэтому губернатор Стамбула Давут Гюль распорядился выделить ему охрану, соответствующий указ опубликовал телеканал AHaber.
По данным канала, к автомобилю адвоката подъехали киллеры в масках на двух мотоциклах. Полиция обнаружила большое количество пистолетов, длинноствольного оружия и стреляных гильз.
Октем был фигурантом расследования убийства лидера турецкой националистической молодежной организации "Серые волки" Синана Атеша.
Лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Стамбуле совершили нападение на лидера турецкой оппозиционной партии
4 мая, 13:25
 
В миреСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала