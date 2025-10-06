https://ria.ru/20251006/ttsk-2046553824.html
Украинский чиновник сдал односельчанина ТЦК после ссоры с его семьей
Украинский чиновник сдал односельчанина ТЦК после ссоры с его семьей - РИА Новости, 06.10.2025
Украинский чиновник сдал односельчанина ТЦК после ссоры с его семьей
Украинский сельский глава направил ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) на односельчанина из-за РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T01:17:00+03:00
2025-10-06T01:17:00+03:00
2025-10-06T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
умань
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20251005/vsu-2046543755.html
украина
умань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, умань, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Умань, Вооруженные силы Украины
Украинский чиновник сдал односельчанина ТЦК после ссоры с его семьей
Пленный Выхрист: чиновник сдал односельчанина ТЦК после ссоры с его семьей