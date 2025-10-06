Экс-премьер Греции Ципрас уходит в отставку с парламентского поста

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил, что уходит с должности депутата парламента от партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс.

« "После 16 лет в парламенте в качестве депутата, лидера партии, лидера оппозиции и премьер-министра, я принял решение совести: уйти в отставку с парламентского поста", - написал Ципрас в соцсети Х.

Свое решение он объяснил тем, что его пребывание на посту депутата "не принесет ничего существенного" тем, кто ему доверился.

Ципрас подверг критике греческий парламент, написав, что он "демократически обделен" и не может исполнять роль, которую ему отводит конституция и которой требуют граждане. При этом экс-премьер подчеркнул, что, уходя в отставку с поста депутата, он не оставляет политическую деятельность.