Актрису Троянову* обвиняют в призывах к терроризму и возбуждении ненависти

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Актриса Яна Троянова* (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) обвиняется по трем уголовным статьям, в том числе призывам к терроризму и возбуждении ненависти и вражды, дело направлено в военный суд, сообщает прокуратура Москвы.

« "Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней Яны Трояновой*… Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Ей предъявлены обвинения по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, с угрозой применения насилия), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

В отношении Трояновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в розыск.

По информации ведомства, в июне 2024 года Троянова, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение российской армией специальной военной операции, в интервью для одного из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских.

Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе.

Кроме этого, как отмечает прокуратура, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова, зная, что дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, умышленно не представила в Минюст РФ отчеты о своей деятельности.