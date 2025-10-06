Рейтинг@Mail.ru
Актрису Троянову* обвиняют в призывах к терроризму и возбуждении ненависти
10:19 06.10.2025 (обновлено: 10:25 06.10.2025)
Актрису Троянову* обвиняют в призывах к терроризму и возбуждении ненависти
Актрису Троянову* обвиняют в призывах к терроризму и возбуждении ненависти - РИА Новости, 06.10.2025
Актрису Троянову* обвиняют в призывах к терроризму и возбуждении ненависти
Актриса Яна Троянова* (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) обвиняется по трем уголовным статьям, в том числе призывам к терроризму РИА Новости, 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Актриса Яна Троянова* (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) обвиняется по трем уголовным статьям, в том числе призывам к терроризму и возбуждении ненависти и вражды, дело направлено в военный суд, сообщает прокуратура Москвы.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней Яны Трояновой*… Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ей предъявлены обвинения по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, с угрозой применения насилия), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
В отношении Трояновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в розыск.
По информации ведомства, в июне 2024 года Троянова, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение российской армией специальной военной операции, в интервью для одного из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских.
Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе.
Кроме этого, как отмечает прокуратура, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова, зная, что дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, умышленно не представила в Минюст РФ отчеты о своей деятельности.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
