В Кирове семья получит компенсацию после инцидента с городским фонтаном

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Семья девочки из Кирова, получившей травму ног в городском фонтане, получит 250 тысяч рублей компенсации, сообщает прокуратура Кировской области.

Днем 22 мая 2024 года 12-летняя девочка получила травму ног, провалившись сквозь антивандальную решетку фонтана в Кочуровском парке. По итогам медицинского обследования у пострадавшей был диагностирован вред здоровью средней тяжести. Органы предварительного расследования по итогам процессуальной проверки не усмотрели признаков преступления, в возбуждении уголовного дела было отказано.

"Выясняя причины и условия произошедшего, прокуратура установила факт отсутствия должного муниципального контроля за исполнением арендатором контрактных обязательств по содержанию городского фонтана, обустройству мест массового отдыха граждан", - говорится в сообщении.

В целях защиты прав ребенка прокурор обратился в суд с иском о взыскании денежной компенсации причиненного морального вреда.