В Кирове семья получит компенсацию после инцидента с городским фонтаном
16:52 06.10.2025
В Кирове семья получит компенсацию после инцидента с городским фонтаном
Семья девочки из Кирова, получившей травму ног в городском фонтане, получит 250 тысяч рублей компенсации, сообщает прокуратура Кировской области.
происшествия
киров
кировская область
ленинский район
киров
кировская область
ленинский район
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Семья девочки из Кирова, получившей травму ног в городском фонтане, получит 250 тысяч рублей компенсации, сообщает прокуратура Кировской области.
Днем 22 мая 2024 года 12-летняя девочка получила травму ног, провалившись сквозь антивандальную решетку фонтана в Кочуровском парке. По итогам медицинского обследования у пострадавшей был диагностирован вред здоровью средней тяжести. Органы предварительного расследования по итогам процессуальной проверки не усмотрели признаков преступления, в возбуждении уголовного дела было отказано.
"Выясняя причины и условия произошедшего, прокуратура установила факт отсутствия должного муниципального контроля за исполнением арендатором контрактных обязательств по содержанию городского фонтана, обустройству мест массового отдыха граждан", - говорится в сообщении.
В целях защиты прав ребенка прокурор обратился в суд с иском о взыскании денежной компенсации причиненного морального вреда.
"Суд удовлетворил иск прокурора. Размер компенсации составил 250 тысяч рублей. Решение суда направлено в органы принудительного исполнения. Результат контролирует прокуратура Ленинского района города Кирова", - отмечается в сообщении.
