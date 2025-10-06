https://ria.ru/20251006/tramp-2046737369.html
Трамп заинтересован в сохранении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Трамп заинтересован в сохранении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 07.10.2025
Трамп заинтересован в сохранении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что заинтересован в сохранении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, поскольку видит в организации огромный... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-06T23:59:00+03:00
2025-10-06T23:59:00+03:00
2025-10-07T00:00:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_1656:0:3641:1117_1920x0_80_0_0_54a443b0474e07a893e8e127cbc504df.jpg
https://ria.ru/20250221/oon-2000717523.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_bf0a7f41d38524e6511b72096cea8a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, оон
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, ООН
Трамп заинтересован в сохранении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что хочет сохранить ООН в Нью-Йорке, видит в ней большой потенциал