https://ria.ru/20251006/tramp-2046737175.html
Трамп заявил, что в будущем планирует совершить визит в Бразилию
Трамп заявил, что в будущем планирует совершить визит в Бразилию - РИА Новости, 06.10.2025
Трамп заявил, что в будущем планирует совершить визит в Бразилию
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается обменяться визитами с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой после проведенного ранее телефонного РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T23:56:00+03:00
2025-10-06T23:56:00+03:00
2025-10-06T23:56:00+03:00
в мире
сша
бразилия
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_fcd571cd0ed1096c73974160fdbe8372.jpg
https://ria.ru/20250710/prezident-2028460838.html
сша
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_41515005024566c4b4d86e6292fe3832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, бразилия, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару
В мире, США, Бразилия, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару
Трамп заявил, что в будущем планирует совершить визит в Бразилию
Трамп планирует обменяться визитами с президентом Бразилии Лулой да Силвой