Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 06.10.2025 (обновлено: 09:56 07.10.2025)
https://ria.ru/20251006/tramp-2046736687.html
Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине
Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине - РИА Новости, 07.10.2025
Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-06T23:52:00+03:00
2025-10-07T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088921_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86c5dde5109df52d22b9ff5773106ede.jpg
https://ria.ru/20250930/ukraina-2045155530.html
https://ria.ru/20251004/ukraina-2046350259.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088921_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_c4c184a19fe083f5a098e09759995122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп

Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
«

"Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят", — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о Tomahawk.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Украинское урегулирование: переводя Трампа на понятный язык
30 сентября, 08:00
При этом президент Соединенных Штатов вновь заявил, что не хочет видеть эскалации конфликта на Украине.
В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Военный аналитик раскрыл, чем Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk
4 октября, 12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала