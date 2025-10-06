Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
«
"Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят", — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о Tomahawk.
Украинское урегулирование: переводя Трампа на понятный язык
30 сентября, 08:00
При этом президент Соединенных Штатов вновь заявил, что не хочет видеть эскалации конфликта на Украине.
В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.