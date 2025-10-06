https://ria.ru/20251006/tramp-2046736575.html
Трамп заявил, что получил сигнал от Ирана по сделке в Газе
Трамп заявил, что получил сигнал от Ирана по сделке в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что США получили сигнал о якобы заинтересованности Ирана в том, чтобы сделка по Газе состоялась. РИА Новости, 06.10.2025
Трамп заявил, что получил сигнал от Ирана по сделке в Газе
Трамп: Иран заинтересован в том, чтобы сделка в Газе состоялась