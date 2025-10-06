Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что получил сигнал от Ирана по сделке в Газе - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 06.10.2025 (обновлено: 23:53 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/tramp-2046736575.html
Трамп заявил, что получил сигнал от Ирана по сделке в Газе
Трамп заявил, что получил сигнал от Ирана по сделке в Газе - РИА Новости, 06.10.2025
Трамп заявил, что получил сигнал от Ирана по сделке в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что США получили сигнал о якобы заинтересованности Ирана в том, чтобы сделка по Газе состоялась. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T23:49:00+03:00
2025-10-06T23:53:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_251:0:2193:1092_1920x0_80_0_0_6ebb770c93ae90b443ceb8f641e649ee.jpg
https://ria.ru/20251006/ssha-2046734876.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_2a2b00be57b30a95de7d1358b833a844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, хамас
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп заявил, что получил сигнал от Ирана по сделке в Газе

Трамп: Иран заинтересован в том, чтобы сделка в Газе состоялась

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США получили сигнал о якобы заинтересованности Ирана в том, чтобы сделка по Газе состоялась.
"Я думаю, что фактически у нас даже был очень сильный сигнал, как вы знаете, от Ирана, что они хотели бы, чтобы это было сделано", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о сделке по Газе.
Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп рассказал о реакции Израиля на предложение ХАМАС по Газе
Вчера, 23:26
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала