Трамп проведет встречу со своей командой по предотвращению шатдауна - РИА Новости, 06.10.2025
16:52 06.10.2025
Трамп проведет встречу со своей командой по предотвращению шатдауна
Трамп проведет встречу со своей командой по предотвращению шатдауна
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что президент США Дональд Трамп проведет в понедельник встречу с сотрудниками... РИА Новости, 06.10.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп проведет встречу со своей командой по предотвращению шатдауна

Хассетт: Трамп сегодня проведет встречу со своей командой на тему шатдауна

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что президент США Дональд Трамп проведет в понедельник встречу с сотрудниками своей администрации, чтобы прекратить остановку работы американского правительства.
"Я ожидаю, что примерно в три часа (22.00 мск - ред.) в Овальном кабинете соберётся команда людей вместе с президентом, в надежде, что нам удастся прекратить остановку работы правительства", - сказал Хассетт в интервью CNBC.
При этом, согласно расписанию Белого дома, у американского лидера сегодня нет никаких публичных мероприятий.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Ранее Хассет заявил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Американский сенат с опозданием принял законопроект о бюджете
21 декабря 2024, 08:41
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
