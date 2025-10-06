Трамп проведет встречу со своей командой по предотвращению шатдауна

ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что президент США Дональд Трамп проведет в понедельник встречу с сотрудниками своей администрации, чтобы прекратить остановку работы американского правительства.

"Я ожидаю, что примерно в три часа (22.00 мск - ред.) в Овальном кабинете соберётся команда людей вместе с президентом, в надежде, что нам удастся прекратить остановку работы правительства", - сказал Хассетт в интервью CNBC.

При этом, согласно расписанию Белого дома, у американского лидера сегодня нет никаких публичных мероприятий.

США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.