FT: Трамп гарантировал арабским странам, что Израиль не развяжет войну

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал арабским странам гарантии, что Израиль не развяжет новую войну, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Белый дом 29 сентября опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и другие группировки должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над полуэксклавом должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать сектор Газа.
По словам президента США, первая фаза плана завершится в течение недели.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план, отметив, что он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС. Если движение откажется принять план, он пообещал "довести дело до конца".
