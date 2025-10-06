Рейтинг@Mail.ru
FT: Трамп гарантировал арабским странам, что Израиль не развяжет войну
11:09 06.10.2025 (обновлено: 16:34 06.10.2025)
FT: Трамп гарантировал арабским странам, что Израиль не развяжет войну
Президент США Дональд Трамп дал арабским странам гарантии, что Израиль не развяжет новую войну, пишет Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.10.2025
в мире
израиль
сша
палестина
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сша
палестина
FT: Трамп гарантировал арабским странам, что Израиль не развяжет войну

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал арабским странам гарантии, что Израиль не развяжет новую войну, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Трамп лично гарантировал, что Израиль не начнет войну снова", — приводит газета слова источника. Это обещание подтвердил и другой собеседник издания, знакомый с обсуждениями между представителями Белого дома и чиновниками из арабских стран.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Белый дом 29 сентября опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и другие группировки должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над полуэксклавом должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать сектор Газа.
По словам президента США, первая фаза плана завершится в течение недели.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план, отметив, что он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС. Если движение откажется принять план, он пообещал "довести дело до конца".
Экоактивистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
МИД Израиля опроверг сообщения о жестоком обращении с Тунберг
5 октября, 13:37
 
В миреИзраильСШАПалестинаДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
