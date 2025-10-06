Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, к какой дате Трамп хочет приурочить урегулирование по Газе - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/tramp-2046589904.html
СМИ узнали, к какой дате Трамп хочет приурочить урегулирование по Газе
СМИ узнали, к какой дате Трамп хочет приурочить урегулирование по Газе - РИА Новости, 06.10.2025
СМИ узнали, к какой дате Трамп хочет приурочить урегулирование по Газе
Президент США Дональд Трамп не случайно выбрал сроки для достижения урегулирования в секторе Газа, он хотел приурочить его ко второй годовщине атаки на Израиль, РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:46:00+03:00
2025-10-06T10:46:00+03:00
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_0:0:4822:2712_1920x0_80_0_0_75622b711b0ea14487ec01bc5c9d3a99.jpg
https://ria.ru/20250930/tramp-2045286932.html
https://ria.ru/20250929/tramp-2045249921.html
https://ria.ru/20250922/khamas-2043556908.html
израиль
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_535:0:4822:3215_1920x0_80_0_0_319960ad7a2a2f57e120e96e72177c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
СМИ узнали, к какой дате Трамп хочет приурочить урегулирование по Газе

FT: Трамп хочет приурочить урегулирование по Газе к оглашению Нобелевской премии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не случайно выбрал сроки для достижения урегулирования в секторе Газа, он хотел приурочить его ко второй годовщине атаки на Израиль, а также к оглашению лауреата Нобелевской премии мира, пишет газета Financial Times.
"Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы война закончилась ко второй годовщине нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое спровоцировало конфликт. Нобелевская премия мира, которую так жаждет получить Трамп, также будет объявлена ​​в этом месяце", - пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Моди приветствовал план Трампа по прекращению конфликта в Газе
30 сентября, 07:46
Как отмечает Financial Times со ссылкой на бывшего израильского дипломата, который поддерживал связь с Вашингтоном от имени семей заложников, "с самого начала Трамп понимал, что заложники - это ключи ко всем дверям на Ближнем Востоке". Чтобы освободить всех заложников сразу и привести в действие свой грандиозный план для Ближнего Востока, Трампу нужны были уступки премьера израиля Биньямина Нетаньяху и послевоенный план, пишет издание.
Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Трамп предложил создать "Совет мира" для урегулирования в Газе
29 сентября, 21:58
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
ХАМАС подготовил письмо Трампу с условием для освобождения части заложников
22 сентября, 16:16
 
В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала