СМИ узнали, к какой дате Трамп хочет приурочить урегулирование по Газе

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не случайно выбрал сроки для достижения урегулирования в секторе Газа, он хотел приурочить его ко второй годовщине атаки на Израиль, а также к оглашению лауреата Нобелевской премии мира, пишет газета Financial Times.

Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы война закончилась ко второй годовщине нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое спровоцировало конфликт. Нобелевская премия мира, которую так жаждет получить Трамп, также будет объявлена ​​в этом месяце", - пишет издание.

Как отмечает Financial Times со ссылкой на бывшего израильского дипломата, который поддерживал связь с Вашингтоном от имени семей заложников, "с самого начала Трамп понимал, что заложники - это ключи ко всем дверям на Ближнем Востоке". Чтобы освободить всех заложников сразу и привести в действие свой грандиозный план для Ближнего Востока , Трампу нужны были уступки премьера израиля Биньямина Нетаньяху и послевоенный план, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.

В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.