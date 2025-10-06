https://ria.ru/20251006/tramp-2046561309.html

Трамп приказал развернуть 400 нацгвардейцев из Техаса в нескольких штатах

Трамп приказал развернуть 400 нацгвардейцев из Техаса в нескольких штатах - РИА Новости, 06.10.2025

Трамп приказал развернуть 400 нацгвардейцев из Техаса в нескольких штатах

Президент США Дональд Трамп приказал развернуть 400 военнослужащих Нацгвардии Техаса в нескольких американских штатах, заявил губернатор Иллинойса Джей Би... РИА Новости, 06.10.2025

2025-10-06T05:15:00+03:00

2025-10-06T05:15:00+03:00

2025-10-06T09:23:00+03:00

в мире

иллинойс

техас

орегон

сша

дональд трамп

министерство обороны сша

пит хегсет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021668340_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4820f04634100c32a58be3c2d36f22d.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал развернуть 400 военнослужащих Нацгвардии Техаса в нескольких американских штатах, заявил губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер в соцсети Х."Сегодня вечером президент Трамп отдал приказ о развертывании 400 военнослужащих Национальной гвардии Техаса в Иллинойсе, Орегоне и других регионах США", — написал он.По словам Прицкера, это решение с ним никто не согласовывал. Он назвал происходящее вторжением и призвал губернатора Техаса Грега Эбботта не поддерживать инициативу главы Белого дома.Борьба Трампа с преступностью За последние два месяца Трамп пригрозил или уже направил Нацгвардию в несколько американских городов, особенно в те, что находятся под управлением демократов. Цель — борьба с преступностью и поддержка сотрудников иммиграционных служб. Все началось с Вашингтона, куда нацгвардейцев отправили в середине августа, а местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.На минувшей неделе Трамп распорядился разместить военных в Чикаго и Орегоне, а в конце сентября поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".Президент США также заявлял о намерении отправить солдат в Нью-Йорк и еще несколько крупных городов.

https://ria.ru/20251006/chikago-2046554334.html

https://ria.ru/20251005/ssha-2046442167.html

https://ria.ru/20251003/tramp-2046063635.html

иллинойс

техас

орегон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иллинойс, техас, орегон, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, пит хегсет