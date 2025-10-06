Рейтинг@Mail.ru
Трамп приказал развернуть 400 нацгвардейцев из Техаса в нескольких штатах - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 06.10.2025 (обновлено: 09:23 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/tramp-2046561309.html
Трамп приказал развернуть 400 нацгвардейцев из Техаса в нескольких штатах
Трамп приказал развернуть 400 нацгвардейцев из Техаса в нескольких штатах - РИА Новости, 06.10.2025
Трамп приказал развернуть 400 нацгвардейцев из Техаса в нескольких штатах
Президент США Дональд Трамп приказал развернуть 400 военнослужащих Нацгвардии Техаса в нескольких американских штатах, заявил губернатор Иллинойса Джей Би... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:15:00+03:00
2025-10-06T09:23:00+03:00
в мире
иллинойс
техас
орегон
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021668340_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4820f04634100c32a58be3c2d36f22d.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал развернуть 400 военнослужащих Нацгвардии Техаса в нескольких американских штатах, заявил губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер в соцсети Х."Сегодня вечером президент Трамп отдал приказ о развертывании 400 военнослужащих Национальной гвардии Техаса в Иллинойсе, Орегоне и других регионах США", — написал он.По словам Прицкера, это решение с ним никто не согласовывал. Он назвал происходящее вторжением и призвал губернатора Техаса Грега Эбботта не поддерживать инициативу главы Белого дома.Борьба Трампа с преступностью За последние два месяца Трамп пригрозил или уже направил Нацгвардию в несколько американских городов, особенно в те, что находятся под управлением демократов. Цель — борьба с преступностью и поддержка сотрудников иммиграционных служб. Все началось с Вашингтона, куда нацгвардейцев отправили в середине августа, а местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.На минувшей неделе Трамп распорядился разместить военных в Чикаго и Орегоне, а в конце сентября поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".Президент США также заявлял о намерении отправить солдат в Нью-Йорк и еще несколько крупных городов.
https://ria.ru/20251006/chikago-2046554334.html
https://ria.ru/20251005/ssha-2046442167.html
https://ria.ru/20251003/tramp-2046063635.html
иллинойс
техас
орегон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021668340_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0bd431f3cea2e035a24089b3ce77823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иллинойс, техас, орегон, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, пит хегсет
В мире, Иллинойс, Техас, Орегон, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Пит Хегсет
Трамп приказал развернуть 400 нацгвардейцев из Техаса в нескольких штатах

Губернатор Притцкер: Трамп приказал развернуть 400 нацгвардейцев в ряде штатов

© AP Photo / Jae HongНациональная гвардия США
Национальная гвардия США - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Jae Hong
Национальная гвардия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал развернуть 400 военнослужащих Нацгвардии Техаса в нескольких американских штатах, заявил губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер в соцсети Х.
"Сегодня вечером президент Трамп отдал приказ о развертывании 400 военнослужащих Национальной гвардии Техаса в Иллинойсе, Орегоне и других регионах США", — написал он.
Полицейская машина в Чикаго - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СМИ: полиции Чикаго запретили вмешиваться в столкновения
01:28
По словам Прицкера, это решение с ним никто не согласовывал. Он назвал происходящее вторжением и призвал губернатора Техаса Грега Эбботта не поддерживать инициативу главы Белого дома.

Борьба Трампа с преступностью

За последние два месяца Трамп пригрозил или уже направил Нацгвардию в несколько американских городов, особенно в те, что находятся под управлением демократов. Цель — борьба с преступностью и поддержка сотрудников иммиграционных служб.
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Суд в США заблокировал решение о развертывании нацгвардии в Портленде
Вчера, 03:20
Все началось с Вашингтона, куда нацгвардейцев отправили в середине августа, а местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.
На минувшей неделе Трамп распорядился разместить военных в Чикаго и Орегоне, а в конце сентября поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".

Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов. Соединенные Штаты признали движение террористическим.

Президент США также заявлял о намерении отправить солдат в Нью-Йорк и еще несколько крупных городов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп заявил, что готов пойти дальше в борьбе с преступностью
3 октября, 00:31
 
В миреИллинойсТехасОрегонСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАПит Хегсет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала