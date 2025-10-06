Трамп меняет стратегию по Украине, делая акцент на Европе, считает аналитик

АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп корректирует стратегию в отношении Украины, стремясь возложить ответственность за урегулирование конфликта на Европу и одновременно усилить давление на Москву через процесс нормализации американо-российских отношений, такое мнение выразил РИА Новости глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM), профессор Мехмет Сейфеттин Эрол.