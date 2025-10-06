Демократы осудили Трампа за оскорбительное мем-видео

Дональд Трамп выложил в Truth Social сгенерированный ИИ ролик, в котором лидер меньшинства в Палате Представителей Хаким Джеффрис изображен с усами и в сомбреро. Кадр из видео

Ранее Джеффрис говорил, что республиканцы в конгрессе не готовы к переговорам с демократами о возобновлении работы федерального правительства. По его словам, демократы "не получили ни одного телефонного звонка, связанного с дальнейшим обсуждением".

Трамп заявлял, что может использовать время, когда правительство не работает, для масштабных сокращений персонала и выплат. Он объяснил, что проблема с согласованием бюджета возникла из-за позиции демократов, а сейчас Белый дом использует эту ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.