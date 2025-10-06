Рейтинг@Mail.ru
03:12 06.10.2025 (обновлено: 08:28 06.10.2025)
в мире
сша
дональд трамп
чак шумер
сша
Мем Джеффриса в сомбреро
В понедельник Трамп на фоне остановки работы правительства разместил в Truth Social мем-видео под аккомпанемент музыки мариачи, на котором Джеффрис изображен в виде мексиканца с усами и в сомбреро.
в мире, сша, дональд трамп, чак шумер
В мире, США, Дональд Трамп, Чак Шумер
Демократы осудили Трампа за оскорбительное мем-видео

Лидер демократов в Конгрессе Джеффрис осудил Трампа за оскорбительное мем-видео

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Руководитель фракции Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис раскритиковал публикацию президента Дональда Трампа о демократах, сопровождаемую саркастичным видео.
В понедельник Трамп на фоне остановки работы правительства разместил в Truth Social мем-видео под аккомпанемент музыки мариачи, на котором Джеффрис изображен в виде мексиканца с усами и в сомбреро.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Республиканцы блокируют решение по шатдауну, заявил лидер демократов
3 октября, 04:26
"Такое поведение возмутительно, неадекватно и неразумно, и оно говорит само за себя. Американский народ заслуживает большего, чем ложь, нападки, дипфейк-видео и президент, проводящий все свое время на гольф-поле. Нам нужно серьезное руководство", – заявил Джеффрис в эфире программы NBC Meet the Press.
Конгрессмен подчеркнул, что несмотря на это, он и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер готовы вести переговоры "в любое время, в любом месте, с кем угодно", чтобы найти решение проблемы согласования бюджета и остановки работы правительства.
© truthsocial.com/@realDonaldTrump
Дональд Трамп выложил в Truth Social сгенерированный ИИ ролик, в котором лидер меньшинства в Палате Представителей Хаким Джеффрис изображен с усами и в сомбреро. Кадр из видео
© truthsocial.com/@realDonaldTrump
Дональд Трамп выложил в Truth Social сгенерированный ИИ ролик, в котором лидер меньшинства в Палате Представителей Хаким Джеффрис изображен с усами и в сомбреро. Кадр из видео
Ранее Джеффрис говорил, что республиканцы в конгрессе не готовы к переговорам с демократами о возобновлении работы федерального правительства. По его словам, демократы "не получили ни одного телефонного звонка, связанного с дальнейшим обсуждением".
Трамп заявлял, что может использовать время, когда правительство не работает, для масштабных сокращений персонала и выплат. Он объяснил, что проблема с согласованием бюджета возникла из-за позиции демократов, а сейчас Белый дом использует эту ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
Дональд Трамп за игрой в гольф - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Трамп собирается играть в гольф, несмотря на шатдаун
4 октября, 17:40
 
В миреСШАДональд ТрампЧак Шумер
 
 
