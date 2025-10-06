Демократы осудили Трампа за оскорбительное мем-видео

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Руководитель фракции Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис раскритиковал публикацию президента Дональда Трампа о демократах, сопровождаемую саркастичным видео.
В понедельник Трамп на фоне остановки работы правительства разместил в Truth Social мем-видео под аккомпанемент музыки мариачи, на котором Джеффрис изображен в виде мексиканца с усами и в сомбреро.
"Такое поведение возмутительно, неадекватно и неразумно, и оно говорит само за себя. Американский народ заслуживает большего, чем ложь, нападки, дипфейк-видео и президент, проводящий все свое время на гольф-поле. Нам нужно серьезное руководство", – заявил Джеффрис в эфире программы NBC Meet the Press.
Конгрессмен подчеркнул, что несмотря на это, он и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер готовы вести переговоры "в любое время, в любом месте, с кем угодно", чтобы найти решение проблемы согласования бюджета и остановки работы правительства.
© truthsocial.com/@realDonaldTrumpДональд Трамп выложил в Truth Social сгенерированный ИИ ролик, в котором лидер меньшинства в Палате Представителей Хаким Джеффрис изображен с усами и в сомбреро. Кадр из видео
Ранее Джеффрис говорил, что республиканцы в конгрессе не готовы к переговорам с демократами о возобновлении работы федерального правительства. По его словам, демократы "не получили ни одного телефонного звонка, связанного с дальнейшим обсуждением".
Трамп заявлял, что может использовать время, когда правительство не работает, для масштабных сокращений персонала и выплат. Он объяснил, что проблема с согласованием бюджета возникла из-за позиции демократов, а сейчас Белый дом использует эту ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
