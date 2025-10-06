https://ria.ru/20251006/tramp-2046553127.html
Трамп назвал сроки первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке
Трамп назвал сроки первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и... РИА Новости, 06.10.2025
Трамп назвал сроки первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке
