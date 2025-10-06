Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал сроки первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке
01:02 06.10.2025 (обновлено: 01:09 06.10.2025)
Трамп назвал сроки первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке
Трамп назвал сроки первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и... РИА Новости, 06.10.2025
в мире
ближний восток
сша
израиль
дональд трамп
хамас
ближний восток
сша
израиль
в мире, ближний восток, сша, израиль, дональд трамп, хамас
В мире, Ближний Восток, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп назвал сроки первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

Трамп: первая фаза урегулирования на Ближнем Востоке завершится на этой неделе

ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.
"Мне сказали, что первая фаза будет завершена на неделе. И я прошу всех действовать быстро. Время не ждет, иначе последует такое масштабное кровопролитие, которое никто не хотел бы видеть", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Трамп выругался, обсуждая сделку с ХАМАС с Нетаньяху, пишут СМИ
В миреБлижний ВостокСШАИзраильДональд ТрампХАМАС
 
 
