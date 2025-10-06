Рейтинг@Mail.ru
Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах в отличие от Байдена - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 06.10.2025 (обновлено: 05:49 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/tramp-2046550406.html
Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах в отличие от Байдена
Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах в отличие от Байдена - РИА Новости, 06.10.2025
Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах в отличие от Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах в отличие от предыдущего лидера Штатов Джо Байдена, потому что медленно преодолевает... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T00:21:00+03:00
2025-10-06T05:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045455215_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_da4246411777693dcabf789fb5c8c360.jpg
https://ria.ru/20251005/tramp-2046547306.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045455215_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1caa0e30bf50ea31ad69f9f2dad6a8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах в отличие от Байдена

Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах, потому что не спешит, как Байден

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах в отличие от предыдущего лидера Штатов Джо Байдена, потому что медленно преодолевает ступени.
"У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно", - сказал Трамп, выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния.
Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
Байден падал с трапа самолета и велосипеда, неоднократно оступался и терял направление.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Трамп сравнил жизнь моряка и президента
Вчера, 23:38
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала