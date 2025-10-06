Власти Краснодарского края оценили ситуацию с поставками топлива

КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Ситуация с поставками топлива в Краснодарском крае находится на контроле, реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство ТЭК и ЖКХ.