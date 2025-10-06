Рейтинг@Mail.ru
Власти Краснодарского края оценили ситуацию с поставками топлива - РИА Новости, 06.10.2025
13:32 06.10.2025
Власти Краснодарского края оценили ситуацию с поставками топлива
Власти Краснодарского края оценили ситуацию с поставками топлива - РИА Новости, 06.10.2025
Власти Краснодарского края оценили ситуацию с поставками топлива
Ситуация с поставками топлива в Краснодарском крае находится на контроле, реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме
краснодарский край
краснодарский край
2025
1920
1920
true
краснодарский край
Краснодарский край
Власти Краснодарского края оценили ситуацию с поставками топлива

Власти контролируют ситуацию с поставками топлива в Краснодарском крае

Работа автозаправочной станции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Ситуация с поставками топлива в Краснодарском крае находится на контроле, реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство ТЭК и ЖКХ.
"Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края сообщает, что ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле. На сегодняшний день на территории края работает более 1000 АЗС. Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути", - говорится в сообщении.
Сейчас в крае активно проходит осенняя посевная кампания, и потребность в горюче-смазочных материалах (особенно дизтопливе) у аграриев возрастает, добавили в краевом оперштабе.
Минэнерго не рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива
3 октября, 18:39
© 2025 МИА «Россия сегодня»
