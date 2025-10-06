Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что почти принял решение о поставках Tomahawk Украине - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 06.10.2025 (обновлено: 06:28 07.10.2025)
Трамп заявил, что почти принял решение о поставках Tomahawk Украине
Трамп заявил, что почти принял решение о поставках Tomahawk Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.
"Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними делают, куда их отправляют", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о Tomahawk.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Военный аналитик раскрыл, чем Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk
4 октября, 12:59
 
