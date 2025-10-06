Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Жители Челябинской области Роман Насрыев и Алексей Нуриев, осужденные на 19 лет за поджог администрации города Бакал, планировали и другие нападения, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Так, следствие установило, что в переписке фигуранты обсуждали ведения "информационной войны" и "борьбу в подполье". Они собирались привлечь в свой отряд до двух сотен человек и даже намеревались принуждать людей вступать к ним под угрозой расстрела. Помимо этого, Насрыев и Нуриев интересовались партизанской деятельностью, оружием и планировали нанести другие удары.

По данным ФСБ по Челябинской области , в ночь на 11 октября 2022 года двое мужчин разбили окно в администрации Бакальского городского поселения и забросили туда "коктейль Молотова". Пожар в здании, где в том числе находится военно-учетный стол, ликвидировал сторож. Подозреваемых вскоре задержали, это оказались музыканты рок-группы. Причем Нуриев в прошлом был командиром отделения пожарно-спасательной службы МЧС , а Насрыев — сотрудником Росгвардии