Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки - РИА Новости, 06.10.2025
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки
2025-10-06
челябинская область
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Жители Челябинской области Роман Насрыев и Алексей Нуриев, осужденные на 19 лет за поджог администрации города Бакал, планировали и другие нападения, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Так, следствие установило, что в переписке фигуранты обсуждали ведения "информационной войны" и "борьбу в подполье". Они собирались привлечь в свой отряд до двух сотен человек и даже намеревались принуждать людей вступать к ним под угрозой расстрела. Помимо этого, Насрыев и Нуриев интересовались партизанской деятельностью, оружием и планировали нанести другие удары.
По данным ФСБ по Челябинской области
, в ночь на 11 октября 2022 года двое мужчин разбили окно в администрации Бакальского городского поселения и забросили туда "коктейль Молотова". Пожар в здании, где в том числе находится военно-учетный стол, ликвидировал сторож. Подозреваемых вскоре задержали, это оказались музыканты рок-группы. Причем Нуриев в прошлом был командиром отделения пожарно-спасательной службы МЧС
, а Насрыев — сотрудником Росгвардии
.
Против них возбудили уголовное дело про статьям о теракте и о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. В апреле 2023-го обоих приговорили к 19 годам колонии. Насрыева лишили звания старшего сержанта полиции в отставке, Нуриева — старшины внутренней службы в отставке. Суд решил, что первые четыре года они должны провести в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.