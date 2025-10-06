Рейтинг@Mail.ru
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/terakt-2046595041.html
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки - РИА Новости, 06.10.2025
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки
Жители Челябинской области Роман Насрыев и Алексей Нуриев, осужденные на 19 лет за поджог администрации города Бакал, планировали и другие нападения, говорится... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:23:00+03:00
2025-10-06T11:23:00+03:00
происшествия
челябинская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251001/moskalik-2045658807.html
https://ria.ru/20251001/terakty-2045565968.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Челябинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки

Поджигатели здания администрации в Челябинской области готовили новые атаки

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Жители Челябинской области Роман Насрыев и Алексей Нуриев, осужденные на 19 лет за поджог администрации города Бакал, планировали и другие нападения, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Так, следствие установило, что в переписке фигуранты обсуждали ведения "информационной войны" и "борьбу в подполье". Они собирались привлечь в свой отряд до двух сотен человек и даже намеревались принуждать людей вступать к ним под угрозой расстрела. Помимо этого, Насрыев и Нуриев интересовались партизанской деятельностью, оружием и планировали нанести другие удары.
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Дело террориста, причастного к гибели генерала Москалика, направили в суд
1 октября, 16:13
По данным ФСБ по Челябинской области, в ночь на 11 октября 2022 года двое мужчин разбили окно в администрации Бакальского городского поселения и забросили туда "коктейль Молотова". Пожар в здании, где в том числе находится военно-учетный стол, ликвидировал сторож. Подозреваемых вскоре задержали, это оказались музыканты рок-группы. Причем Нуриев в прошлом был командиром отделения пожарно-спасательной службы МЧС, а Насрыев — сотрудником Росгвардии.
Против них возбудили уголовное дело про статьям о теракте и о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. В апреле 2023-го обоих приговорили к 19 годам колонии. Насрыева лишили звания старшего сержанта полиции в отставке, Нуриева — старшины внутренней службы в отставке. Суд решил, что первые четыре года они должны провести в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В России задержали причастных к подготовке массовых убийств в регионах
1 октября, 09:56
 
ПроисшествияЧелябинская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала