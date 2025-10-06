Грузинская оппозиция досрочно разблокировала проспект Руставели

ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции после заявлений премьер-министра Грузии досрочно разблокировали движение по проспекту Руставели около парламента страны в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что демонстранты в Тбилиси больше не смогут перекрывать проспект Руставели, последующие митинги в Тбилиси будут считаться продолжением беспорядков, а власть задействует системные шаги против участников демонстраций.
Протестующие перекрывают проспект каждый вечер после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В том числе они перекрывали его в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года, тогда оппозиция установила здесь праздничные столы.
Обычно в 19.00 по местному времени (18.00 мск) демонстранты собираются перед зданием парламента и затем перекрывают небольшую часть проспекта на четыре-пять часов, до 00.00 или часа ночи по местному времени. Однако на этот раз сразу после выступления Кобахидзе, за которым оппозиционеры следили по интернету, они освободили проезжую часть. Небольшие группы протестующих остаются на тротуарах по обе стороны проспекта, в том числе около парламента.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.