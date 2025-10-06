Грузинская оппозиция досрочно разблокировала проспект Руставели

Протестующие перекрывают проспект каждый вечер после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В том числе они перекрывали его в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года, тогда оппозиция установила здесь праздничные столы.

Обычно в 19.00 по местному времени (18.00 мск) демонстранты собираются перед зданием парламента и затем перекрывают небольшую часть проспекта на четыре-пять часов, до 00.00 или часа ночи по местному времени. Однако на этот раз сразу после выступления Кобахидзе, за которым оппозиционеры следили по интернету, они освободили проезжую часть. Небольшие группы протестующих остаются на тротуарах по обе стороны проспекта, в том числе около парламента.