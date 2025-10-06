Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси завершился митинг сторонников оппозиции - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/tbilisi-2046550250.html
В Тбилиси завершился митинг сторонников оппозиции
В Тбилиси завершился митинг сторонников оппозиции - РИА Новости, 06.10.2025
В Тбилиси завершился митинг сторонников оппозиции
Митинг сторонников оппозиции в центре Тбилиси завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T00:18:00+03:00
2025-10-06T00:18:00+03:00
в мире
грузия
украина
россия
каха каладзе (мэр тбилиси)
михаил кавелашвили
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980153335_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_38156b2915e953dff87153f8c762da5d.jpg
https://ria.ru/20251005/gruziya-2046524111.html
грузия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980153335_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0a317d985788b7fc8b801145273a5b83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, украина, россия, каха каладзе (мэр тбилиси), михаил кавелашвили, вооруженные силы украины
В мире, Грузия, Украина, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Михаил Кавелашвили, Вооруженные силы Украины
В Тбилиси завершился митинг сторонников оппозиции

Митинг сторонников оппозиции в Тбилиси завершился без происшествий

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeМитинг оппозиции в Тбилиси
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Митинг оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Митинг сторонников оппозиции в центре Тбилиси завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее по призыву сторонников оппозиции в соцсетях, вечером у парламента собрались около тысячи протестующих. Они держали флаги Грузии, было также несколько флагов Евросоюза и Украины, а также флаг Грузинского легиона ВСУ (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Спустя час после начала акции они вышли на проспект Руставели и перекрыли движение. Движение было перекрыто около трёх часов, полиция в происходящее не вмешивалась.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.
Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
Вчера, 19:02
 
В миреГрузияУкраинаРоссияКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Михаил КавелашвилиВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала