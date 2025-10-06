В Тбилиси завершился митинг сторонников оппозиции

ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Митинг сторонников оппозиции в центре Тбилиси завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее по призыву сторонников оппозиции в соцсетях, вечером у парламента собрались около тысячи протестующих. Они держали флаги Грузии, было также несколько флагов Евросоюза и Украины, а также флаг Грузинского легиона ВСУ (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Спустя час после начала акции они вышли на проспект Руставели и перекрыли движение. Движение было перекрыто около трёх часов, полиция в происходящее не вмешивалась.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.