Татарстан стал одним из лучших по реализации программы "Пушкинская карта" - РИА Новости, 06.10.2025
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
10:33 06.10.2025
Татарстан стал одним из лучших по реализации программы "Пушкинская карта"
Татарстан стал одним из лучших по реализации программы "Пушкинская карта" - РИА Новости, 06.10.2025
Татарстан стал одним из лучших по реализации программы "Пушкинская карта"
Татарстан второй год подряд стал одним из лучших регионов в России по реализации федеральной программы "Пушкинская карта" национального проекта "Семья",... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:33:00+03:00
2025-10-06T10:33:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962956953_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_7ef13d4ea260c75e76f644fcb0c732cd.jpg
республика татарстан (татарстан)
россия
кемеровская область
республика татарстан (татарстан), россия, кемеровская область
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Кемеровская область

Татарстан стал одним из лучших по реализации программы "Пушкинская карта"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Образцы "Пушкинской карты". Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Татарстан второй год подряд стал одним из лучших регионов в России по реализации федеральной программы "Пушкинская карта" национального проекта "Семья", сообщает министерство культуры республики.
"Подведены итоги премии "Пушкинская карта. Премия" национального проекта "Семья". Среди десяти регионов-победителей второй год подряд Республика Татарстан уверенно становится обладателем премии", - говорится в сообщении.
По данным министерства, только три региона смогли сохранить свои лидирующие позиции – Татарстан, Белгородская и Кемеровская области.
"Этот проект заставил нас измениться. Он способствует тому, чтобы мы научились лучше понимать наших детей и молодежь, коммуницировать с людьми, которые уже завтра приведут в наши учреждения своих детей и сами станут постоянными зрителями. Поэтому этот проект вселяет уверенность, что у нас есть будущее", - отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Победа Татарстана, как отмечается, является результатом совместного труда всей отрасли культуры и слаженной межведомственной работы, выстроенной в республике с учреждениями образования. По итогам первого полугодия 2025 года более 341 тысячи молодых жителей Татарстана оформили "Пушкинскую карту".
Лучшими субъектами Российской Федерации по реализации программы "Пушкинская карта" стали десять регионов: Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская, Новгородская, Белгородская, Кемеровская, Магаданская и Волгоградская области.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала