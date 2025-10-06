https://ria.ru/20251006/tatarstan-2046587892.html
Татарстан стал одним из лучших по реализации программы "Пушкинская карта"
Татарстан стал одним из лучших по реализации программы "Пушкинская карта" - РИА Новости, 06.10.2025
Татарстан стал одним из лучших по реализации программы "Пушкинская карта"
Татарстан второй год подряд стал одним из лучших регионов в России по реализации федеральной программы "Пушкинская карта" национального проекта "Семья",... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:33:00+03:00
2025-10-06T10:33:00+03:00
2025-10-06T10:33:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962956953_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_7ef13d4ea260c75e76f644fcb0c732cd.jpg
республика татарстан (татарстан)
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962956953_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6f5ca11b2bbcc560f73fd4ae0a033ad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), россия, кемеровская область
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Кемеровская область
КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Татарстан второй год подряд стал одним из лучших регионов в России по реализации федеральной программы "Пушкинская карта" национального проекта "Семья", сообщает министерство культуры республики.
"Подведены итоги премии "Пушкинская карта. Премия" национального проекта "Семья". Среди десяти регионов-победителей второй год подряд Республика Татарстан
уверенно становится обладателем премии", - говорится в сообщении.
По данным министерства, только три региона смогли сохранить свои лидирующие позиции – Татарстан, Белгородская и Кемеровская области
.
"Этот проект заставил нас измениться. Он способствует тому, чтобы мы научились лучше понимать наших детей и молодежь, коммуницировать с людьми, которые уже завтра приведут в наши учреждения своих детей и сами станут постоянными зрителями. Поэтому этот проект вселяет уверенность, что у нас есть будущее", - отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Победа Татарстана, как отмечается, является результатом совместного труда всей отрасли культуры и слаженной межведомственной работы, выстроенной в республике с учреждениями образования. По итогам первого полугодия 2025 года более 341 тысячи молодых жителей Татарстана оформили "Пушкинскую карту".
Лучшими субъектами Российской Федерации по реализации программы "Пушкинская карта" стали десять регионов: Удмуртская Республика
, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская
, Новгородская, Белгородская, Кемеровская, Магаданская и Волгоградская области
.