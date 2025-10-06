Актер "Папиных дочек" сообщил, что его сын проживает с ним по решению суда

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", сообщил РИА Новости, что его сын по решению суда проживает с ним.

Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что актера 8 сентября внесли в реестр неплательщиков алиментов, его задолженность составляет 224 тысячи рублей.

Вместе с тем общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей, из которых по "кредитным платежам (кроме ипотеки)" сумма уже почти составляет 1,8 миллиона рублей.

Казаков ранее сообщил РИА Новости, что он появился в реестре из-за алиментов, на которые подала его бывшая супруга на их общего сына и на ее дочь, над которой актер признал отцовство, будучи в браке. При этом, со слов актера, девочка не проживает ни с ним, ни с матерью.

"Недавно суд постановил, что сын должен проживать со мной", — сказал Казаков.

Вместе с тем актер уверяет, что его ребенок и до этого проживал с ним.

Как следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, Казаков утверждал, что с 2020 года содержал сына, а с 2024 года ребенок проживает с ним и находится на его полном обеспечении.

Согласно документам, суд постановил определить место проживания сына с отцом. Кроме того, из документов следует, что Казаков был освобожден от уплаты алиментов бывшей супруге на содержание их совместного ребенка.

При этом судом было установлено, что с Казаковой проживает несовершеннолетняя дочь, "на содержание которой с актера взысканы алименты в судебном порядке", говорится в документах.