Рейтинг@Mail.ru
Актер "Папиных дочек" сообщил, что его сын проживает с ним по решению суда - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
05:47 06.10.2025 (обновлено: 06:08 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/syn-2046562457.html
Актер "Папиных дочек" сообщил, что его сын проживает с ним по решению суда
Актер "Папиных дочек" сообщил, что его сын проживает с ним по решению суда - РИА Новости, 06.10.2025
Актер "Папиных дочек" сообщил, что его сын проживает с ним по решению суда
Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", сообщил РИА Новости, что его сын по решению суда проживает с ним. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:47:00+03:00
2025-10-06T06:08:00+03:00
шоубиз
происшествия
тверь
михаил казаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921843_0:58:700:452_1920x0_80_0_0_bc28f7c62cc27f5af2cdcc228e7beda6.jpg
https://ria.ru/20250929/delo-2045006072.html
https://ria.ru/20251003/akter-2046110977.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921843_24:0:700:507_1920x0_80_0_0_17ec4ebfd93e2055ddedaab29ca87a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, михаил казаков
Шоубиз, Происшествия, Тверь, Михаил Казаков
Актер "Папиных дочек" сообщил, что его сын проживает с ним по решению суда

Актер Казаков сообщил, что его сын проживает с ним по решению суда

© Первый каналМихаил Казаков
Михаил Казаков - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Первый канал
Михаил Казаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", сообщил РИА Новости, что его сын по решению суда проживает с ним.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что актера 8 сентября внесли в реестр неплательщиков алиментов, его задолженность составляет 224 тысячи рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Уголовное дело об афере с квартирой Долиной поступило в суд
29 сентября, 03:14
Вместе с тем общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей, из которых по "кредитным платежам (кроме ипотеки)" сумма уже почти составляет 1,8 миллиона рублей.
Казаков ранее сообщил РИА Новости, что он появился в реестре из-за алиментов, на которые подала его бывшая супруга на их общего сына и на ее дочь, над которой актер признал отцовство, будучи в браке. При этом, со слов актера, девочка не проживает ни с ним, ни с матерью.
"Недавно суд постановил, что сын должен проживать со мной", — сказал Казаков.
Вместе с тем актер уверяет, что его ребенок и до этого проживал с ним.
Как следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, Казаков утверждал, что с 2020 года содержал сына, а с 2024 года ребенок проживает с ним и находится на его полном обеспечении.
Согласно документам, суд постановил определить место проживания сына с отцом. Кроме того, из документов следует, что Казаков был освобожден от уплаты алиментов бывшей супруге на содержание их совместного ребенка.
При этом судом было установлено, что с Казаковой проживает несовершеннолетняя дочь, "на содержание которой с актера взысканы алименты в судебном порядке", говорится в документах.
Решение Заволжского районного суда Твери было вынесено в марте этого года.
Яков Левда - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Суд в Москве осудил на три года актера из "Склифософского"
3 октября, 10:17
 
ШоубизПроисшествияТверьМихаил Казаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала