Российские операторы связи будут блокировать СМС абонентов в роуминге

"По информации, размещенной на сайтах белорусских сотовых операторов, с 6 октября 2025 года со стороны государственных органов Российской Федерации введены регуляторные ограничения по условиям предоставления услуг связи на территории Российской Федерации. Российские операторы связи вводят обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в сетях российских операторов связи. Данное решение обязательно к исполнению и направлено на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и ее граждан", - говорится в сообщении.