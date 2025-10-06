МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Лондон взбешен тем, что многолетние попытки нанести России стратегическое поражение оказались безуспешны, и готовит новую провокацию, предупредило пресс-бюро Службы внешней разведки.
"В Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах. На российские успехи на украинском театре военных действий кабинет (премьер-министра Великобритании. — Прим. ред.) Кира Стармера и его спецслужбы готовятся ответить посредством очередной гнусной провокации", — заявили в ведомстве.
Основные подробности
- По замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна атаковать корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в одном из европейских портов.
- Для прохождения необходимой подготовки украинские боевики уже прибыли в Британию.
- Диверсантов снабдят подводным снаряжением китайского производства, чтобы затем выставить его в качестве "доказательства" поддержки КНР "агрессии России против Украины".
- Пойманных "террористов" обвинят в том, что они якобы действовали по заданию Москвы.
"Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк о "злостных агентах Кремля" для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации "единой Европы" для борьбы с "российской агрессией".
