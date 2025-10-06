Рейтинг@Mail.ru
СВР предупредила о подготовке Лондоном новой антироссийской провокации
13:00 06.10.2025
СВР предупредила о подготовке Лондоном новой антироссийской провокации
СВР предупредила о подготовке Лондоном новой антироссийской провокации
СВР предупредила о подготовке Лондоном новой антироссийской провокации

СВР: диверсанты, которые должны атаковать украинский корабль, прибыли в Британию

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. По замыслу Великобритании, группа воюющих на стороне ВСУ россиян должна осуществить атаку в одном из европейских портов, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"По замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. К настоящему моменту участники группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионному делу", - говорится в сообщении.
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах
Заголовок открываемого материала