"От двух месяцев до года". На Украине высказались о конфликте с Россией

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится в диапазоне от двух месяцев до года, предположил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию "Главком".
"Мой личный прогноз — это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", — сказал он.
Политик также выразил уверенность в том, что украинский конфликт будет урегулирован дипломатическим путем и "кто-то подпишет какую-то бумажку".
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.