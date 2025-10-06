Рейтинг@Mail.ru
"От двух месяцев до года". На Украине высказались о конфликте с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 06.10.2025 (обновлено: 21:37 06.10.2025)
"От двух месяцев до года". На Украине высказались о конфликте с Россией
"От двух месяцев до года". На Украине высказались о конфликте с Россией - РИА Новости, 06.10.2025
"От двух месяцев до года". На Украине высказались о конфликте с Россией
Конфликт на Украине закончится в диапазоне от двух месяцев до года, предположил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью... РИА Новости, 06.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
валерий герасимов
сергей лавров
РИА Новости
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
"От двух месяцев до года". На Украине высказались о конфликте с Россией

Глава Николаевской ОВА Ким: конфликт на Украине завершится в течение года

ВС России в зоне СВО
ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится в диапазоне от двух месяцев до года, предположил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию "Главком".
"Мой личный прогноз — это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", — сказал он.
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО
Вчера, 16:50
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО
Вчера, 16:50
Политик также выразил уверенность в том, что украинский конфликт будет урегулирован дипломатическим путем и "кто-то подпишет какую-то бумажку".
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
"Где Украина?" В Раде сделали заявление на фоне событий в зоне СВО
Вчера, 15:29
"Где Украина?" В Раде сделали заявление на фоне событий в зоне СВО
Вчера, 15:29
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Модели с OnlyFans задолжали Украине миллионы долларов, пишут СМИ
Вчера, 18:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВалерий ГерасимовСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
