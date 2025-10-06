"От двух месяцев до года". На Украине высказались о конфликте с Россией

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится в диапазоне от двух месяцев до года, предположил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию "Главком".

"Мой личный прогноз — это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", — сказал он.

Политик также выразил уверенность в том, что украинский конфликт будет урегулирован дипломатическим путем и "кто-то подпишет какую-то бумажку".

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.

В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы